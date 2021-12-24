Posted 24 декабря 2021, 09:15
Published 24 декабря 2021, 09:15
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В Новосибирской области из-за ковида на аппаратах ИВЛ в реанимациях лежат 50 человек. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса. Из-за этой болезни в больницах находится 3 221 пациент, в том числе 45 детей. В реанимацию попали 307 пациентов.
Всего в регионе зарегистрировано 92 063 случая коронавируса, в том числе у 10 409 детей. То есть за сутки заболел еще 381 человек. За то же время 387 человек выздоровели, а общее число новосибирцев, справившихся с коронавирусом, составило 62 410 пациентов.
Скончались еще четырнадцать человек. Это мужчины в возрасте 84, 68, 57, 62, 72, 49 лет и двое мужчин в возрасте 71 года лет и женщины в возрасте 88, 56 лет, две женщины в возрасте 72 лет и две женщины в возрасте 86 лет. С начала пандемии число жертв коронавинуса в Новосибирской области по официальным данным составило 4 140 человек.