В Новосибирской области из-за ковида на аппаратах ИВЛ в реанимациях лежат 50 человек

Скончались еще четырнадцать человек. Это мужчины в возрасте 84, 68, 57, 62, 72, 49 лет и двое мужчин в возрасте 71 года лет и женщины в возрасте 88, 56 лет, две женщины в возрасте 72 лет и две женщины в возрасте 86 лет. С начала пандемии число жертв коронавинуса в Новосибирской области по официальным данным составило 4 140 человек.