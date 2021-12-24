В пригороде Новосибирска 13-летняя школьница отравилась токсичными веществами

Posted 24 декабря 2021, 02:10
Published 24 декабря 2021, 02:10
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В пригороде Новосибирска отравилась токсичными веществами 13-летняя девочка. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.
Инцидент произошел в Красноозерском районе. 22 декабря школьницу доставили в больницу. У нее диагностировали отравление неизвестными токсичными веществами.
Школьница учится в 7 классе. Что именно послужило причиной серьезного отравления, пока неизвестно. В деле разбирается полиция.
Житель Вологодской области погиб, пытаясь разогреть канистру с маслом паяльной лампой. подробности читайте в материале издания gradnews.ru.