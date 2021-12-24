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Posted 24 декабря 2021, 02:10

Published 24 декабря 2021, 02:10

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В пригороде Новосибирска 13-летняя школьница отравилась токсичными веществами

24 декабря 2021, 02:10
Девочка характеризуется прилежной ученицей.

В пригороде Новосибирска отравилась токсичными веществами 13-летняя девочка. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.

Инцидент произошел в Красноозерском районе. 22 декабря школьницу доставили в больницу. У нее диагностировали отравление неизвестными токсичными веществами.

Школьница учится в 7 классе. Что именно послужило причиной серьезного отравления, пока неизвестно. В деле разбирается полиция.

Житель Вологодской области погиб, пытаясь разогреть канистру с маслом паяльной лампой. подробности читайте в материале издания gradnews.ru.

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#Происшествия
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