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Posted 25 декабря 2021, 07:12

Published 25 декабря 2021, 07:12

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

На площади Труда в Новосибирске начнутся новые строительные работы из-за нового моста

25 декабря 2021, 07:12
Начинается возведение южной части левобережной транспортной развязки.

На площади Труда в Новосибирске начинаются новые строительные работы. Разрешение на возведение транспортной развязки для четвертого моста через Обь получила «Сибирская концессионная компания», сообщает «ДорИнфо» со ссылкой на представителей группы «ВИС».

Строительство затронет не только площадь Труда, но и улицы Широкую, Троллейную, Станиславского и Ватутина. Подготовка к основным работам уже началась. Сначала строители возведут правый поворот с улицы Станционной до улицы Широкой.

Целиком в развязке окажется 25 съездов. Ее появление укладывается в план работ по строительству нового моста, который должен быть сдан в 2023 году. Проектом развязки предусматривается появление объездных дорог и сужение проезжей части во время строительства. Ограничения на этих дорогах будут вводить поэтапно.

#Общество
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