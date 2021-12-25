На площади Труда в Новосибирске начнутся новые строительные работы из-за нового моста

Целиком в развязке окажется 25 съездов. Ее появление укладывается в план работ по строительству нового моста, который должен быть сдан в 2023 году. Проектом развязки предусматривается появление объездных дорог и сужение проезжей части во время строительства. Ограничения на этих дорогах будут вводить поэтапно.