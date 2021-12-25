В Новосибирской области 19-летнему водителю дали 5 лет за пьяное смертельное ДТП

Авария произошла 24 апреля. У водителя не было прав, он был пьян и сбил девочку на велосипеде, выехав на встречную полосу, двигаясь на большой скорости. Пострадавшая скончалась по пути в больницу. Виновника приговорили также к выплате 2,8 миллиона рублей компенсации.