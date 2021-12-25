atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря 2021, 11:29

Published 25 декабря 2021, 11:29

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В Новосибирской области 19-летнему водителю дали 5 лет за пьяное смертельное ДТП

25 декабря 2021, 11:29
Под колесами его автомобиля весной погибла 10-летняя девочка.

В Новосибирской области вынесли приговор 19-летнему Никите Л., которого признали виновным в смертельном ДТП в селе Венгерово весной 2021 года. Тогда под колесами автомобиля, которым управлял пьяный водитель, погибла 10-летняя девочка.

Никита Л. обвинялся в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозило до 12 лет колонии, но суд назначил минимальное наказание по данной статье - 5 лет колонии-поселения.

Авария произошла 24 апреля. У водителя не было прав, он был пьян и сбил девочку на велосипеде, выехав на встречную полосу, двигаясь на большой скорости. Пострадавшая скончалась по пути в больницу. Виновника приговорили также к выплате 2,8 миллиона рублей компенсации.

Материалы по теме
Два грузовика разбились в ДТП под НовосибирскомДва человека пострадали в вечернем ДТП в НовосибирскеЖенщина-водитель на Lexus устроила ДТП в Новосибирске
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика