В Новосибирской области 19-летнему водителю дали 5 лет за пьяное смертельное ДТП

Posted 25 декабря 2021, 11:29
Published 25 декабря 2021, 11:29
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В Новосибирской области вынесли приговор 19-летнему Никите Л., которого признали виновным в смертельном ДТП в селе Венгерово весной 2021 года. Тогда под колесами автомобиля, которым управлял пьяный водитель, погибла 10-летняя девочка.
Никита Л. обвинялся в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозило до 12 лет колонии, но суд назначил минимальное наказание по данной статье - 5 лет колонии-поселения.
Авария произошла 24 апреля. У водителя не было прав, он был пьян и сбил девочку на велосипеде, выехав на встречную полосу, двигаясь на большой скорости. Пострадавшая скончалась по пути в больницу. Виновника приговорили также к выплате 2,8 миллиона рублей компенсации.