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Posted 25 декабря 2021, 05:10

Published 25 декабря 2021, 05:10

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

Житель Новосибирска продает старую елочную игрушку за 100 тысяч рублей

25 декабря 2021, 05:10
Горожане продают старые игрушки на елку по цене от 200 рублей за штуку.

Житель Новосибирска выставил на продажу елочную игрушку, оставшуюся ему от родителей. Он просит за раритет 100 тысяч рублей.

В объявлении на сайте «Авито» говорится, что стеклянная игрушка «Кошкин домик» очень редкая, ей больше полувека. Подобных изделий уже не осталось. Владелец пишет, что его родители приобрели игрушку в 50-60 годах. По его словам, цена за такое эксклюзивное изделие адекватная.

На сайте среди прочего можно найти игрушки за 3500-4500 тысяч. За эту сумму предлагают ватные игрушки Кая и Герды.

#Общество
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