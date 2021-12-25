Житель Новосибирска продает старую елочную игрушку за 100 тысяч рублей

В объявлении на сайте «Авито» говорится, что стеклянная игрушка «Кошкин домик» очень редкая, ей больше полувека. Подобных изделий уже не осталось. Владелец пишет, что его родители приобрели игрушку в 50-60 годах. По его словам, цена за такое эксклюзивное изделие адекватная.