Житель Новосибирска продает старую елочную игрушку за 100 тысяч рублей

Posted 25 декабря 2021, 05:10
Published 25 декабря 2021, 05:10
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
Житель Новосибирска выставил на продажу елочную игрушку, оставшуюся ему от родителей. Он просит за раритет 100 тысяч рублей.
В объявлении на сайте «Авито» говорится, что стеклянная игрушка «Кошкин домик» очень редкая, ей больше полувека. Подобных изделий уже не осталось. Владелец пишет, что его родители приобрели игрушку в 50-60 годах. По его словам, цена за такое эксклюзивное изделие адекватная.
На сайте среди прочего можно найти игрушки за 3500-4500 тысяч. За эту сумму предлагают ватные игрушки Кая и Герды.