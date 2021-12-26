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Posted 26 декабря 2021, 06:29

Published 26 декабря 2021, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В Новосибирске изменился график доставки пенсий через почту

В Новосибирске изменился график доставки пенсий через почту

26 декабря 2021, 06:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Выплаты через банк будут идти по обычному графику.

Пенсионный фонд по Новосибирской области опубликовал измененный график доставки пенсий в новогодние праздники. Он размещен на официальном сайте ведомства.

По уточненному плану доставки в Новосибирске, Бердске и Искитиме выплаты и пенсии 3 января можно получить на эту дату.

4 января выплаты будут производиться 4 и 7 января. 5 января пенсии получат те, что ждал их 5 и 8 января. 6 января выплаты произведут за 6 и 9 января. 8 и 10 числа пенсии выдадут за эти дни.

В остальных почтовых отделениях региона выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы почты. А выплаты через банк будут идти по обычному графику.

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