В Новосибирске изменился график доставки пенсий через почту

Posted 26 декабря 2021, 06:29
Published 26 декабря 2021, 06:29
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
Пенсионный фонд по Новосибирской области опубликовал измененный график доставки пенсий в новогодние праздники. Он размещен на официальном сайте ведомства.
По уточненному плану доставки в Новосибирске, Бердске и Искитиме выплаты и пенсии 3 января можно получить на эту дату.
4 января выплаты будут производиться 4 и 7 января. 5 января пенсии получат те, что ждал их 5 и 8 января. 6 января выплаты произведут за 6 и 9 января. 8 и 10 числа пенсии выдадут за эти дни.
В остальных почтовых отделениях региона выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы почты. А выплаты через банк будут идти по обычному графику.