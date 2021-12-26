В Новосибирске от имени популярного тиктокера «заминировали» метро

Posted 26 декабря 2021, 10:28
Published 26 декабря 2021, 10:28
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
Тиктокер Иван Золо, в быту называющийся Иваном Золочевским, оказался замешан в скандале с "минированием" новосибирского метро. От имени блогера поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.
Сообщения поступили 23 декабря. Они оказались ложными.
«Я решил проверить способность правоохранительных органов нашей страны. Я заложил взрывчатку на всех станциях метро Новосибирска, ваша цель найти и обезвредить взрывчатку», — сказано в сообщении от имени Золочевского.
Тиктокер заявил, что не имеет к произошедшему никакого отношения. Злоумышленники просто воспользовались его честным именем.