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Posted 26 декабря 2021, 10:28

Published 26 декабря 2021, 10:28

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В Новосибирске от имени популярного тиктокера «заминировали» метро

В Новосибирске от имени популярного тиктокера «заминировали» метро

26 декабря 2021, 10:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Тиктокер заявил, что не имеет к произошедшему никакого отношения.

Тиктокер Иван Золо, в быту называющийся Иваном Золочевским, оказался замешан в скандале с "минированием" новосибирского метро. От имени блогера поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Сообщения поступили 23 декабря. Они оказались ложными.

«Я решил проверить способность правоохранительных органов нашей страны. Я заложил взрывчатку на всех станциях метро Новосибирска, ваша цель найти и обезвредить взрывчатку», — сказано в сообщении от имени Золочевского.

Тиктокер заявил, что не имеет к произошедшему никакого отношения. Злоумышленники просто воспользовались его честным именем.

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