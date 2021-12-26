atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря 2021, 03:29

Published 26 декабря 2021, 03:29

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Вирусологи из Новосибирска дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в праздники

26 декабря 2021, 03:29
Количество попаданий в больницу с вирусом возрастет.

Вирусологи из Новосибирска дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в праздничные дни. Последствиями, который будут в выходные дни, поделились вирусологи Сергей Нетесов и Александр Чепурнов.

По мнению ученых, в преддверии Нового года рост заболеваемостью ковидом будет колоссальный. Люди массово пойдут кататься на коньках, гулять в парках и отмечать праздники в заведения. Такой отдых увеличит количество заражений вирусом.

Рост госпитализация в больницы с подтвержденным коронавирусом возрастет в разы. Бесследно праздники не пройдут. Вирусологи отмечают, что власти приняли правильное решение по закрытию детских центров.

В области с 29 декабря не будут работать детские развлекательные учреждения. Это связано с большой заболеваемостью у несовершеннолетних. Однако и такое решение не приведет к улучшенной ситуации по COVID-19, пишет НГС.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика