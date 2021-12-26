Вирусологи из Новосибирска дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в праздники

Posted 26 декабря 2021, 03:29
Published 26 декабря 2021, 03:29
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Вирусологи из Новосибирска дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в праздничные дни. Последствиями, который будут в выходные дни, поделились вирусологи Сергей Нетесов и Александр Чепурнов.
По мнению ученых, в преддверии Нового года рост заболеваемостью ковидом будет колоссальный. Люди массово пойдут кататься на коньках, гулять в парках и отмечать праздники в заведения. Такой отдых увеличит количество заражений вирусом.
Рост госпитализация в больницы с подтвержденным коронавирусом возрастет в разы. Бесследно праздники не пройдут. Вирусологи отмечают, что власти приняли правильное решение по закрытию детских центров.
В области с 29 декабря не будут работать детские развлекательные учреждения. Это связано с большой заболеваемостью у несовершеннолетних. Однако и такое решение не приведет к улучшенной ситуации по COVID-19, пишет НГС.