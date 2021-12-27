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Posted 27 декабря 2021, 01:21

Published 27 декабря 2021, 01:21

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Блогер подарила квартиру в Москве девушке с ребенком из Новосибирска

27 декабря 2021, 01:21
Блогер постоянно устраивает розыгрыши.

Блогер подарила квартиру в Москве за 16 миллионов рублей молодой маме из Новосибирска.

Инстаграм-блогер Валерия Чекалкина запустили два розыгрыша, участниками которых могли стать купившие ее марафон «Идеальное тело». Первая квартира ушла к семье из Коломны. Победили рассказали НГС, что им досталась жильплощадь площадью 42 кв.м. в ЖК ЖК «Клубный дом Vitality», который находится в Москве. Но пара планирует продать квартиру, тем более что ее цена уже выросла. Оказалось, что супруги ранее проходили марафон блогерши.

Сибирячка Анастасия стала победительницей второго розыгрыша. Она также выиграла квартиру в том же районе, что и первые победители. Известно, что девушка в момент розыгрыша находилась в больнице с сыном. И звонок из Москвы стал для нее шоком. Она до конца не могла поверить, что теперь является обладательницей дорогой недвижимости.

#Общество
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