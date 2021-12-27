Блогер подарила квартиру в Москве девушке с ребенком из Новосибирска

Сибирячка Анастасия стала победительницей второго розыгрыша. Она также выиграла квартиру в том же районе, что и первые победители. Известно, что девушка в момент розыгрыша находилась в больнице с сыном. И звонок из Москвы стал для нее шоком. Она до конца не могла поверить, что теперь является обладательницей дорогой недвижимости.