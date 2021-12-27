Блогер подарила квартиру в Москве девушке с ребенком из Новосибирска

Posted 27 декабря 2021, 01:21
Published 27 декабря 2021, 01:21
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
Блогер подарила квартиру в Москве за 16 миллионов рублей молодой маме из Новосибирска.
Инстаграм-блогер Валерия Чекалкина запустили два розыгрыша, участниками которых могли стать купившие ее марафон «Идеальное тело». Первая квартира ушла к семье из Коломны. Победили рассказали НГС, что им досталась жильплощадь площадью 42 кв.м. в ЖК ЖК «Клубный дом Vitality», который находится в Москве. Но пара планирует продать квартиру, тем более что ее цена уже выросла. Оказалось, что супруги ранее проходили марафон блогерши.
Сибирячка Анастасия стала победительницей второго розыгрыша. Она также выиграла квартиру в том же районе, что и первые победители. Известно, что девушка в момент розыгрыша находилась в больнице с сыном. И звонок из Москвы стал для нее шоком. Она до конца не могла поверить, что теперь является обладательницей дорогой недвижимости.