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Posted 27 декабря 2021, 06:16

Published 27 декабря 2021, 06:16

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

На трассе под Новосибирском в ДТП погиб 65-летний водитель Nissan

27 декабря 2021, 06:16
Мужчина выехал на встречку.

На трассе под Новосибирском в ДТП погиб 65-летний водитель Nissan. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла утром, 25 декабря. Пенсионер ехал из Новосибирска в сторону Омска. На автомобиле Nissan Sunny он выехал на встречную полосу и врезался в машину DAF с полуприцепом. Ею управлял 47-летний водитель.

В результате столкновения 65-летний водитель погиб. Он не дождался приезда скорой медицинской помощи.

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#Происшествия
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