Posted 27 декабря 2021, 06:16
Published 27 декабря 2021, 06:16
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
На трассе под Новосибирском в ДТП погиб 65-летний водитель Nissan. Об этом сообщили в ГИБДД.
Авария произошла утром, 25 декабря. Пенсионер ехал из Новосибирска в сторону Омска. На автомобиле Nissan Sunny он выехал на встречную полосу и врезался в машину DAF с полуприцепом. Ею управлял 47-летний водитель.
В результате столкновения 65-летний водитель погиб. Он не дождался приезда скорой медицинской помощи.