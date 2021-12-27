На Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» победили 13 новосибирских учителей

Мэо отметил, что учителя Новосибирска участвуют в данном конкурсе с 2016 года. За это время победителями и лауреатами стали 42 представителя Новосибирска. По мнению Локтя, это говорит о о высоком профессионализме учителей. Как и о высоком уровне образования в Новосибирске. Локоть заявил, что не хочет отъезда талантливых учителей из столицы Сибири, потому что Новосибирск стал городом возможностей, и этих возможностей с каждым годом всё больше.