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Posted 27 декабря 2021, 11:27

Published 27 декабря 2021, 11:27

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

На Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» победили 13 новосибирских учителей

27 декабря 2021, 11:27
Все лауреаты получили почетные грамоты мэрии.

Лауреатами Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» стали 13 учителей из Новосибирска. Всех молодых педагогов поздравил с успехом Анатолий Локоть.

Мэо отметил, что учителя Новосибирска участвуют в данном конкурсе с 2016 года. За это время победителями и лауреатами стали 42 представителя Новосибирска. По мнению Локтя, это говорит о о высоком профессионализме учителей. Как и о высоком уровне образования в Новосибирске. Локоть заявил, что не хочет отъезда талантливых учителей из столицы Сибири, потому что Новосибирск стал городом возможностей, и этих возможностей с каждым годом всё больше.

В конкурсе «Педагогический дебют» участвуют молодые учителя, стаж которых не более трех лет. В этом году в нем проявили себя 140 педагогов из 57 регионов России. До очного тура дошли 14 новосибирских учителей, из которых семь человек победили в своих номинациях, а шесть - стали лауреатами.

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