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Posted 27 декабря 2021, 18:49

Published 27 декабря 2021, 18:49

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

Новосибирцу, отрезавшему голову своему знакомому, дали 11 лет колонии строгого режима

27 декабря 2021, 18:49
После жестокого убийства, он скрылся с места преступления. Следователям удалось задержать подозреваемого по «горячим следам».

В Новосибирске завершился суд над мужчиной, который под Новый год, 31 декабря 2020 года, отрезал голову своему знакомому. Его признали виновным в убийстве.

Суд установил, что 3 января 2021 года в квартире дома на улице Иванова женщина нашла тело 48-летнего мужчины без головы. Саму голову следователи обнаружили в полиэтиленовом пакете под окнами дома. В ходе следствия они выяснили, что ночью 31 декабря потерпевший и его 51-летний знакомый, распивая алкоголь, поругались, после чего подсудимый повалил оппонента на пол, оглушил и отрезал ему голову найденным в квартире ножом. После этого убийца скрылся.

Следователям совместно с полицейскими удалось задержать подозреваемого по «горячим следам». С учетом собранных доказательств он признал вину в убийстве. Мужчину приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима.

Тем временем полиция задержала неизвестного, который угрожал гранатой в столичном ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Подробности сообщает newia.ru.

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#Происшествия#Новости
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