Новосибирцу, отрезавшему голову своему знакомому, дали 11 лет колонии строгого режима

Posted 27 декабря 2021, 18:49
Published 27 декабря 2021, 18:49
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В Новосибирске завершился суд над мужчиной, который под Новый год, 31 декабря 2020 года, отрезал голову своему знакомому. Его признали виновным в убийстве.
Суд установил, что 3 января 2021 года в квартире дома на улице Иванова женщина нашла тело 48-летнего мужчины без головы. Саму голову следователи обнаружили в полиэтиленовом пакете под окнами дома. В ходе следствия они выяснили, что ночью 31 декабря потерпевший и его 51-летний знакомый, распивая алкоголь, поругались, после чего подсудимый повалил оппонента на пол, оглушил и отрезал ему голову найденным в квартире ножом. После этого убийца скрылся.
Следователям совместно с полицейскими удалось задержать подозреваемого по «горячим следам». С учетом собранных доказательств он признал вину в убийстве. Мужчину приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима.
Тем временем полиция задержала неизвестного, который угрожал гранатой в столичном ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Подробности сообщает newia.ru.