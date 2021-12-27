Новосибирцу, отрезавшему голову своему знакомому, дали 11 лет колонии строгого режима

Суд установил, что 3 января 2021 года в квартире дома на улице Иванова женщина нашла тело 48-летнего мужчины без головы. Саму голову следователи обнаружили в полиэтиленовом пакете под окнами дома. В ходе следствия они выяснили, что ночью 31 декабря потерпевший и его 51-летний знакомый, распивая алкоголь, поругались, после чего подсудимый повалил оппонента на пол, оглушил и отрезал ему голову найденным в квартире ножом. После этого убийца скрылся.