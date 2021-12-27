Новосибирцы начали поднимать друг другу Новогоднее настроение

Posted 27 декабря 2021, 19:53
Published 27 декабря 2021, 19:53
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Жители Новосибирской области пытаются поднять друг другу новогоднее настроение. На улице Тракторной в областном центре появился вылепленный из снега и раскрашенный тигр - символ наступающего года по восточному календарю.
В Искитиме водители провели предновогоднюю акцию. Вечером они выстроили свои автомобили в форме елки и включили фары. Фотографии с мероприятия опубликовали в сообществе АСТ-54.
В комментариях новосибирцы поблагодарили тех, кто старается поднимать настроение другим. Они отметили как усилия тех, кто лепил тигра, так и желание искитимцев порадовать друг друга.