atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2021, 19:53

Published 27 декабря 2021, 19:53

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Новосибирцы начали поднимать друг другу Новогоднее настроение

27 декабря 2021, 19:53
В столице Сибири жители улицы Тракторной слепили из снега и раскрасили тигра, а в Искитиме водители выстроили автомобили в форме елки.

Жители Новосибирской области пытаются поднять друг другу новогоднее настроение. На улице Тракторной в областном центре появился вылепленный из снега и раскрашенный тигр - символ наступающего года по восточному календарю.

В Искитиме водители провели предновогоднюю акцию. Вечером они выстроили свои автомобили в форме елки и включили фары. Фотографии с мероприятия опубликовали в сообществе АСТ-54.

В комментариях новосибирцы поблагодарили тех, кто старается поднимать настроение другим. Они отметили как усилия тех, кто лепил тигра, так и желание искитимцев порадовать друг друга.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика