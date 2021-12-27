От COVID-19 умерли еще 12 человек в Новосибирской области

Posted 27 декабря 2021, 07:55
Published 27 декабря 2021, 07:55
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
Оперативный штаб сообщил еще о 12 умерших жителях Новосибирской области от коронавируса.
Согласно сводке на 27 декабря, умерло пять мужчин, которым было от 55 до 68 лет. Пациенткам было от 61 до 86 лет. К данному моменту зафиксировано 4 178 смертей от Covid-19.
В госпиталях области лежат 3 386 пациентов, среди которых 47 детей. У некоторых диагноз пока не подтвержден. 329 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» переведены в реанимацию.
За сутки положительные тесты на коронавирус получили 374 человека, 242 человека покинули инфекционные больницы.
Ситуация по ОРВИ: зафиксировано за сутки 1 386 обращений.