atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2021, 07:55

Published 27 декабря 2021, 07:55

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

От COVID-19 умерли еще 12 человек в Новосибирской области

27 декабря 2021, 07:55
Более 300 человек заразились за сутки.

Оперативный штаб сообщил еще о 12 умерших жителях Новосибирской области от коронавируса.

Согласно сводке на 27 декабря, умерло пять мужчин, которым было от 55 до 68 лет. Пациенткам было от 61 до 86 лет. К данному моменту зафиксировано 4 178 смертей от Covid-19.

В госпиталях области лежат 3 386 пациентов, среди которых 47 детей. У некоторых диагноз пока не подтвержден. 329 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» переведены в реанимацию.

За сутки положительные тесты на коронавирус получили 374 человека, 242 человека покинули инфекционные больницы.

Ситуация по ОРВИ: зафиксировано за сутки 1 386 обращений.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика