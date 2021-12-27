В Воронеже специалисты «Квадры» восстановили нормативные параметры на ТЭЦ-2

Posted 27 декабря 2021, 18:37
Published 27 декабря 2021, 18:37
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
На данный момент все котлы станции, которые обеспечивают теплоснабжение, работают в штатном режиме, пишет vrn.kp.ru.
Представители энергокомпании отметили, что температурные показатели теплоносителя доведены до нормативных.
Для тех жителей, которые попали под ограничение, компания сделает перерасчет согласно законодательству. В квитанции за декабрь будет включен перерасчет.
Под управлением компании «Квадра» находятся производственные активы в десяти регионах Центрального федерального округа. Она объединяет 20 электростанций, 314 котельных и тепловые сети более пяти тысяч километров.
«Квадра» занимается производством и реализацией электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Также она производит, транспортирует и реализует тепловую энергию на розничном рынке.
Отмечается, что ТЭЦ-2 вышла на нормативные показатели температуры и давления. Управляющие организации проводят регулировку в домах. Они удаляют воздух из систем отопления домов.
О сроках регулировки системы отопления в вашем доме можно узнать в УК, которая обслуживает дом.