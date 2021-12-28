Posted 28 декабря 2021, 10:01
Published 28 декабря 2021, 10:01
Modified 17 сентября 2022, 06:54
Updated 17 сентября 2022, 06:54
В Новосибирске дети вместо горок катаются с неубранных куч снега. Местные жители на улице Столетова рассказали о происходящем в их дворе.
После того, как в городе запретили сооружать ледяные горки, дети придумывают альтернативные варианты. Например, катаются с куч снега, которые соорудили дорожники. Рядом с «горкой» проезжают машины с двух сторон. Родители боятся, что это может привести к трагедии, пишет «МК в НСК».
Недавно, ребятишек заметили у торгового центра «Сибирский Молл». Там школьники катались с огромной горы, которая заканчивается у проезжей части. Тогда данная новость взбудоражила интернет. Однако ситуацию трудно исправить.
В Новосибирске запретили строить снежные горки, потому что они приравниваются к аттракционам. А на них должен дежурить охранник, который бы следил за безопасностью детей.