В Новосибирске дети вместо горок катаются с неубранных куч снега

После того, как в городе запретили сооружать ледяные горки, дети придумывают альтернативные варианты. Например, катаются с куч снега, которые соорудили дорожники. Рядом с «горкой» проезжают машины с двух сторон. Родители боятся, что это может привести к трагедии, пишет «МК в НСК».