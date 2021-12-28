atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2021, 05:34

Published 28 декабря 2021, 05:34

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В Новосибирске мужчине дали 16 лет колонии за убийство бизнесмена на рынке

28 декабря 2021, 05:34
Новосибирец проходил принудительное лечение в психбольнице.

В Новосибирске мужчине дали 16 лет колонии за убийство бизнесмена на рынке. Трагедия произошла весной 2018 года.

Рядом с парковкой Ленинского рынка 40-летний новосибирец выстрелил в голову 33-летнему знакомому. Пуля вылетела из боевого пистолета. Причиной конфликта назвали разногласия из-за денег. В итоге убийца сбежал с места преступления и покинул Новосибирск.

Преступника удалось поймать в Башкирии. Мужчину отправили на принудительное психиатрическое лечение в психбольнице, пишет Vn.ru.

Новосибирский суд приговорил сибиряка за убийство бизнесмена к 16 годам колонии. Помимо этого, обвиняемый должен возместить моральный ущерб семье погибшего. Сумма составляет 2 миллиона рублей.

Материалы по теме
В Новосибирске после ссоры на кассе мужчина выстрелил из пистолетаКлиент выстрелил в водителя «Яндекс.Такси» в НовосибирскеВ Новосибирске жители Кировского района сообщили о выстрелах по автомобилям
#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика