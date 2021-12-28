Posted 28 декабря 2021, 05:34
Published 28 декабря 2021, 05:34
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В Новосибирске мужчине дали 16 лет колонии за убийство бизнесмена на рынке. Трагедия произошла весной 2018 года.
Рядом с парковкой Ленинского рынка 40-летний новосибирец выстрелил в голову 33-летнему знакомому. Пуля вылетела из боевого пистолета. Причиной конфликта назвали разногласия из-за денег. В итоге убийца сбежал с места преступления и покинул Новосибирск.
Преступника удалось поймать в Башкирии. Мужчину отправили на принудительное психиатрическое лечение в психбольнице, пишет Vn.ru.
Новосибирский суд приговорил сибиряка за убийство бизнесмена к 16 годам колонии. Помимо этого, обвиняемый должен возместить моральный ущерб семье погибшего. Сумма составляет 2 миллиона рублей.