В Новосибирске мужчине дали 16 лет колонии за убийство бизнесмена на рынке

Рядом с парковкой Ленинского рынка 40-летний новосибирец выстрелил в голову 33-летнему знакомому. Пуля вылетела из боевого пистолета. Причиной конфликта назвали разногласия из-за денег. В итоге убийца сбежал с места преступления и покинул Новосибирск.