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Posted 28 декабря 2021, 05:20

Published 28 декабря 2021, 05:20

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В Новосибирске на площади Маркса не могут достроить ТЦ более 14 лет

28 декабря 2021, 05:20
Власти хотят объявить торги.

В Новосибирске на площади Маркса не могут достроить ТЦ более 14 лет. Здание располагается на пересечении улиц Ватутина и Новогодняя.

Работы начали еще в 2007 году. Ими занималась компания «ПК Подсолнух». Изначально стройку не планировали разделять по долям. Однако потом в торговый центр вложили огромные деньги 170 частных инвесторов. Предприниматели отдали от 10 до 20 миллионов рублей. В здании должны были располагаться офисы и магазины, пишет НГС.

Сроки окончания работ постоянно переносили. Но объект так и не смогли достроить. В 2016 году закончился срок аренды земли. Однако мэрия решила продлить договор и дальше, чтобы наконец-то избавиться от долгостроя. Повторный договор закончился весной 2021 года. Здание осталось в прежнем виде. Теперь власти хотят изъять недострой и выставить его на торги.

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#Бизнес#Новости
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