В Новосибирске на площади Маркса не могут достроить ТЦ более 14 лет

Сроки окончания работ постоянно переносили. Но объект так и не смогли достроить. В 2016 году закончился срок аренды земли. Однако мэрия решила продлить договор и дальше, чтобы наконец-то избавиться от долгостроя. Повторный договор закончился весной 2021 года. Здание осталось в прежнем виде. Теперь власти хотят изъять недострой и выставить его на торги.