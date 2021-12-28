Posted 28 декабря 2021, 05:20
Published 28 декабря 2021, 05:20
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В Новосибирске на площади Маркса не могут достроить ТЦ более 14 лет. Здание располагается на пересечении улиц Ватутина и Новогодняя.
Работы начали еще в 2007 году. Ими занималась компания «ПК Подсолнух». Изначально стройку не планировали разделять по долям. Однако потом в торговый центр вложили огромные деньги 170 частных инвесторов. Предприниматели отдали от 10 до 20 миллионов рублей. В здании должны были располагаться офисы и магазины, пишет НГС.
Сроки окончания работ постоянно переносили. Но объект так и не смогли достроить. В 2016 году закончился срок аренды земли. Однако мэрия решила продлить договор и дальше, чтобы наконец-то избавиться от долгостроя. Повторный договор закончился весной 2021 года. Здание осталось в прежнем виде. Теперь власти хотят изъять недострой и выставить его на торги.