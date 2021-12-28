В Новосибирске соцслужбы проверят маму-курьера, которая работает с детьми на морозе

Posted 28 декабря 2021, 03:54
Published 28 декабря 2021, 03:54
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В Новосибирске соцслужбы проверят женщину-курьера, которая работает с детьми на морозе. Маму видели на городских улицах с сумкой доставки «Яндекс. Еды».
Женщина работает вместе с маленькими детьми на санках. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, которое взбудоражило новосибирцев. Под опубликованной записью собралось много комментариев в поддержку матери, которая не бросила своих детей.
Данную информацию передали в министерство труда и социального развития. Теперь ведомство разыскивает маму, чтобы проверить данную семью. Важно убедиться в приемлемых жизненных условиях детей. В случае необходимости соцслужбы окажут поддержку, пишет КП-Новосибирск.
По мнению юристов, работать с детьми не противозаконно. Многие мамы берут их на свою работу, ведь не все детки ходят в садик. Главное, чтобы женщины не бросали свое чадо на произвол. Курьер – это не опасная профессия, поэтому работать со своими детьми не запрещается.