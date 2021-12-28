В Новосибирске соцслужбы проверят маму-курьера, которая работает с детьми на морозе

По мнению юристов, работать с детьми не противозаконно. Многие мамы берут их на свою работу, ведь не все детки ходят в садик. Главное, чтобы женщины не бросали свое чадо на произвол. Курьер – это не опасная профессия, поэтому работать со своими детьми не запрещается.