Posted 28 декабря 2021, 06:49
Published 28 декабря 2021, 06:49
Modified 17 сентября 2022, 06:53
Updated 17 сентября 2022, 06:53
В новосибирском аэропорту Толмачёво сработала тревожная сирена. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.
Инцидент произошел сегодня, 28 декабря. В аэропорту сработал сигнал сирены. Посетителей сказали идти к пожарным выходам.
Также известно, что не все новосибирцы оперативно отреагировали на экстренное сообщение. Многие испугались и взволновались.
Как рассказали в пресс-службе самого учреждения, сирену тестировали. Проходила проверка оповестительной системы.