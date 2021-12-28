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Posted 28 декабря 2021, 06:49

Published 28 декабря 2021, 06:49

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

В новосибирском аэропорту Толмачёво сработала тревожная сирена

28 декабря 2021, 06:49
Это была проверка.

В новосибирском аэропорту Толмачёво сработала тревожная сирена. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.

Инцидент произошел сегодня, 28 декабря. В аэропорту сработал сигнал сирены. Посетителей сказали идти к пожарным выходам.

Также известно, что не все новосибирцы оперативно отреагировали на экстренное сообщение. Многие испугались и взволновались.

Как рассказали в пресс-службе самого учреждения, сирену тестировали. Проходила проверка оповестительной системы.

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