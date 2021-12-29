Готовность станции метро «Спортивная» за сутки снизилась на 1%

Posted 29 декабря 2021, 09:46
Published 29 декабря 2021, 09:46
Modified 17 сентября 2022, 06:54
Updated 17 сентября 2022, 06:54
Готовность станции метро «Спортивная» в Новосибирске составляет 70%. Об этом сегодня, 29 декабря, редакции Atas.info сообщили в мэрии. Примечательно, что еще вчера готовность станции оценивалась выше - в 71%. С чем связана переоценка, не уточняется. Зато в мэрии рассказали, что на станции в тестовом режиме запустили два эскалатора.
Завершить трёх из двенадцати эскалаторов, то есть первого сектора, подрядчик намерен в конце января. Вскоре рабочие приступят к установке перегородок с раздвижными дверями на платформах. Им предстоит выполнить внутреннюю отделку и облицовку фасада станции. По словам мэра Анатолия Локтя, станция уже получает свой законченный вид. Планы, поставленные на 2021 год, выполнены, а в 2022 году есть надежда на опережение графика работ. Мэр выразил уверенность, что станцию сдадут к началу молодёжного чемпиона мира по хоккею.
Гендиректор подрядной организации ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов уточнил, что один из трёх эскалаторов уже прошел обкатку, поэтому началось тестирование второго. Третий запустят после длинных выходных. Остальные эскалаторы намерены подготовить в течение двух месяцев. В январе, когда на станции запустят тепло, начнутся работы по отделке вестибюля гранитом, произведённым в России, Индии, Китае. В первую очередь им выложат пол и колонны. Фасад новой станции будет похож на снежную волну за счет алюминиевых перфорированных панелей. Их начнут устанавливать в марте.