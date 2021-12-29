Готовность станции метро «Спортивная» за сутки снизилась на 1%

Завершить трёх из двенадцати эскалаторов, то есть первого сектора, подрядчик намерен в конце января. Вскоре рабочие приступят к установке перегородок с раздвижными дверями на платформах. Им предстоит выполнить внутреннюю отделку и облицовку фасада станции. По словам мэра Анатолия Локтя, станция уже получает свой законченный вид. Планы, поставленные на 2021 год, выполнены, а в 2022 году есть надежда на опережение графика работ. Мэр выразил уверенность, что станцию сдадут к началу молодёжного чемпиона мира по хоккею.