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Posted 29 декабря 2021, 14:15

Published 29 декабря 2021, 14:15

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Новосибирец замучил до смерти раскаленным утюгом своего 91-летнего дедушку

29 декабря 2021, 14:15
Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Житель Новосибирска замучил до смерти раскаленным утюгом своего 91-летнего дедушку. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи установили, что обвиняемый пьянствовал с 26 по 28 февраля 2021 года в квартире на улице Бетонной. Будучи пьяным, он поругался со своим 91-летним дедушкой, начав его избивать руками по голове и туловищу. На этом разъяренный пьяный новосибирец не остановился. Он взял раскаленный утюг и не менее 10 раз приложил его к голове, шее и телу потерпевшего, который все это время находился в сознании. От полученных травм 91-летний пенсионер скончался.

Вину в предъявленном ему обвинении мужчина признал частично. Суд отправил его на 15 лет в колонию строгого режима.

#Политика
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