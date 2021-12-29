Новосибирец замучил до смерти раскаленным утюгом своего 91-летнего дедушку

Следователи установили, что обвиняемый пьянствовал с 26 по 28 февраля 2021 года в квартире на улице Бетонной. Будучи пьяным, он поругался со своим 91-летним дедушкой, начав его избивать руками по голове и туловищу. На этом разъяренный пьяный новосибирец не остановился. Он взял раскаленный утюг и не менее 10 раз приложил его к голове, шее и телу потерпевшего, который все это время находился в сознании. От полученных травм 91-летний пенсионер скончался.