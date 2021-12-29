Новосибирец замучил до смерти раскаленным утюгом своего 91-летнего дедушку

Posted 29 декабря 2021, 14:15
Published 29 декабря 2021, 14:15
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Житель Новосибирска замучил до смерти раскаленным утюгом своего 91-летнего дедушку. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Следователи установили, что обвиняемый пьянствовал с 26 по 28 февраля 2021 года в квартире на улице Бетонной. Будучи пьяным, он поругался со своим 91-летним дедушкой, начав его избивать руками по голове и туловищу. На этом разъяренный пьяный новосибирец не остановился. Он взял раскаленный утюг и не менее 10 раз приложил его к голове, шее и телу потерпевшего, который все это время находился в сознании. От полученных травм 91-летний пенсионер скончался.
Вину в предъявленном ему обвинении мужчина признал частично. Суд отправил его на 15 лет в колонию строгого режима.