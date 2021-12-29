Новосибирские таксисты поднимут цены на проезд на Новый год на 20%

Posted 29 декабря 2021, 08:52
Published 29 декабря 2021, 08:52
Modified 17 сентября 2022, 06:54
Updated 17 сентября 2022, 06:54
Агрегаторы такси предупредили новосибирцев о подорожание тарифа на новогоднюю ночь.
НГС узнал у «Яндекс.Такси», что в праздники стоимость поездки увеличится, но процент назвать не смогли. По словам пресс-службы, будут учитываться ряд факторов, в том числе и спрос на поездки. Кроме того, агрегаторы оценят дорожную обстановку, количество свободных машин. Если таксисты будут активно брать заказы, то стоимость будет ниже. Если же свободных машин будет меньше, то и цена, соответственно, больше.
В «Ситимобил» не вводит новогодний тариф, но не исключает подорожания. В первую очередь это связано с повышающим коэффициентом, которым привлекают водителей в отдаленные районы.
Таксисты «Максим» вспоминают, что новогодняя ночь-2021 года в среднем приносила 250 рублей с поездки. В этом году все будет зависеть от обстоятельств.
Таксисты считают, что рост будет не таким большим. Между тем в новогодние праздники уехать будет дешевле, чем под Новый год.
Водители прогнозируют рост в этом году на 20-30%. То есть средняя дальность поездки обойдется в 400 рулей максимум, а дальняя – 600 рублей. При этом они заявляют, что агрегаторы сами доплачивают работникам. Если клиенту поездку предлагают за 450 рублей, то водителю – 650 рублей.
Водитель такси «Комфорт+» собирается в новогоднюю ночь брать за проезд на 20% дороже. Но и это умеренное повышение, ведь существует конкуренция между водителями за клиента.