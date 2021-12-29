Новосибирские таксисты поднимут цены на проезд на Новый год на 20%

НГС узнал у «Яндекс.Такси», что в праздники стоимость поездки увеличится, но процент назвать не смогли. По словам пресс-службы, будут учитываться ряд факторов, в том числе и спрос на поездки. Кроме того, агрегаторы оценят дорожную обстановку, количество свободных машин. Если таксисты будут активно брать заказы, то стоимость будет ниже. Если же свободных машин будет меньше, то и цена, соответственно, больше.