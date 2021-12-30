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Posted 30 декабря 2021, 08:16

Published 30 декабря 2021, 08:16

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Ночью в Новосибирске неизвестный мужчина поджёг автомобиль «Инфинити»

30 декабря 2021, 08:16
После поджога злоумышленник скрылся.

Ночью в Новосибирске неизвестный мужчина поджёг автомобиль «Инфинити». Об этом рассказали в сообществе «АСТ-54».

Инцидент был 30 декабря на улице Юности №1. Неизвестный поджёг автомобиль «Инфинити». После преступления мужчина сел в черный автомобиль, который за ним подъехал. Об этом говорит видео в социальных сетях.

Помимо «Инфинити» пострадала рядом стоящая машина. Огонь пытались потушить с помощью снега и огнетушителя, но безуспешно. На помощь подъехали пожарные. Пламя устранили за 20 минут.

В Дагестане неизвестный мужчина поджег полицейские автомобили. Как пишет capost.media, пожар произошел у здания отделения.

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