Posted 30 декабря 2021, 08:16
Published 30 декабря 2021, 08:16
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
Ночью в Новосибирске неизвестный мужчина поджёг автомобиль «Инфинити». Об этом рассказали в сообществе «АСТ-54».
Инцидент был 30 декабря на улице Юности №1. Неизвестный поджёг автомобиль «Инфинити». После преступления мужчина сел в черный автомобиль, который за ним подъехал. Об этом говорит видео в социальных сетях.
Помимо «Инфинити» пострадала рядом стоящая машина. Огонь пытались потушить с помощью снега и огнетушителя, но безуспешно. На помощь подъехали пожарные. Пламя устранили за 20 минут.
В Дагестане неизвестный мужчина поджег полицейские автомобили. Как пишет capost.media, пожар произошел у здания отделения.