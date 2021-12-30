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Posted 30 декабря 2021, 07:22

Published 30 декабря 2021, 07:22

Modified 17 сентября 2022, 06:54

Updated 17 сентября 2022, 06:54

В Новосибирске на Красном проспекте введут ограничение на парковку

30 декабря 2021, 07:22
Ограничения временные.

Стоянку автомобилей ограничат на участках трех улиц в Новосибирске с 24 января.

Дорожные знаки, информирующие о запрете остановки и работе эвакуатора, установят на улице Герцена. Ограничения будут касаться участка от ул. Комсомольской до дома №6 по ул. Герцена по четной стороне. Не стоит также ставить авто в карманах у зданий №6 и 37/2 по проспекту Карла Маркса и №157 и 159 – на Красном проспекте на площади Калинина.

Данные ограничения временные, связаны с уборкой улиц от снега.

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