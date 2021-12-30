В Новосибирске на Красном проспекте введут ограничение на парковку

Дорожные знаки, информирующие о запрете остановки и работе эвакуатора, установят на улице Герцена. Ограничения будут касаться участка от ул. Комсомольской до дома №6 по ул. Герцена по четной стороне. Не стоит также ставить авто в карманах у зданий №6 и 37/2 по проспекту Карла Маркса и №157 и 159 – на Красном проспекте на площади Калинина.