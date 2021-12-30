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Posted 30 декабря 2021, 09:58

Published 30 декабря 2021, 09:58

Modified 17 сентября 2022, 06:54

Updated 17 сентября 2022, 06:54

В пригороде Новосибирска мужчина подрался с соседом из-за украденного бензина

30 декабря 2021, 09:58
Сосед взял бензин,но возвращать не собирался.

В пригороде Новосибирска мужчина обвинил своего соседа в краже 9-ти литров бензина. Об этом рассказали в полиции изданию КП-НСК.

По словам правоохранителей, все произошло в Черепановском районе. Мужчина обвинил своего соседа в краже девяти литров бензина. Сосед когда-то взял пару литров, но вернуть обратно не пытается.

В итоге мужчины подрались. Об этом узнали полицейские. Подробности данного инцидента неизвестны.

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#Происшествия#Новости
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