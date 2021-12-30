Вице-мэр Новосибирска Терешкова рассказала, какие блюда приготовит на Новый год

Posted 30 декабря 2021, 07:47
Published 30 декабря 2021, 07:47
Modified 17 сентября 2022, 06:54
Updated 17 сентября 2022, 06:54
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова назвала топ любимых новогодних блюд. Первым в этом списке оказался любимый всеми россиянами салат «Оливье». Также он готовит на Новый год пельмени и закупает побольше мандаринов.
В семье Терешковой приготовления к новогодней ночи проходит дружно, участвуют все члены семьи.
«У нас великолепно готовит папа»,- рассказала беседе с Сиб.фм вице-мэр.