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Posted 30 декабря 2021, 07:47

Published 30 декабря 2021, 07:47

Modified 17 сентября 2022, 06:54

Updated 17 сентября 2022, 06:54

Вице-мэр Новосибирска Терешкова рассказала, какие блюда приготовит на Новый год

30 декабря 2021, 07:47
Предпочтения заместителя мэра оказались довольно традиционными.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова назвала топ любимых новогодних блюд. Первым в этом списке оказался любимый всеми россиянами салат «Оливье». Также он готовит на Новый год пельмени и закупает побольше мандаринов.

В семье Терешковой приготовления к новогодней ночи проходит дружно, участвуют все члены семьи.

«У нас великолепно готовит папа»,- рассказала беседе с Сиб.фм вице-мэр.

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