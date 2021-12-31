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Posted 31 декабря 2021, 09:23

Published 31 декабря 2021, 09:23

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

13 новосибирцев от 51 до 84 лет умерли от COVID-19 за сутки

13 новосибирцев от 51 до 84 лет умерли от COVID-19 за сутки

31 декабря 2021, 09:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всего в регионе коронавирус унес 4 231 жизнь.

В Новосибирской области выявлено еще 354 случая COVID-19. Таковы данные оперштаба на утро 31 декабря. Всего коронавирусом заболели 94 663 человека, из которых 10 840 - дети.

Выздоровели и встретят Новый год дома 378 новосибирцев. Всего с начала года от коронавируса выздоровели 64 736 пациентов.

Умерли еще 13 человек. Это мужчины 51, 64, 66, 73, 78, 78, 81 и 84 лет и женщины в возрасте 61, 65, 67, 84 и 81 года. Всего в регионе коронавирус унес 4 231 жизнь.

В ковидные госпитали региона помещены 2 544 пациента, в том числе 37 детей. У всех госпитализированных коронавирус или подозрение на него. В реанимации борются за жизнь 317 человек, 42 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирской области проведено 3 319 344 теста на коронавирус. За минувшие сутки ОРВИ заболели 2 916 новосибирцев.

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