Новосибирский осужденный спел хит Губина «Зима-холода» и победил в конкурсе

Первое место разделили два участника. Осужденный из ИК №14 спел хит Андрея Губина «Зима-холода», а его конкурент из ИК №12 - песню «Новогодняя!». Из лучших выступлений смонтировали концертную программу. Ее покажут на праздниках в колонии.