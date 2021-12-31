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Posted 31 декабря 2021, 07:17

Published 31 декабря 2021, 07:17

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Новосибирский осужденный спел хит Губина «Зима-холода» и победил в конкурсе

Новосибирский осужденный спел хит Губина «Зима-холода» и победил в конкурсе

31 декабря 2021, 07:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На сцену вышли 27 осужденных из десяти колоний.

Новосибирские заключенные продолжают удивлять своими талантами. Об успехах подопечных повествует пресс-служба ГУФСИН.

Сообщается, что конкурс на лучшее исполнение новогодних песен прошел в исправительных учреждениях Новосибирской области. На сцену вышли 27 осужденных из десяти колоний.

Первое место разделили два участника. Осужденный из ИК №14 спел хит Андрея Губина «Зима-холода», а его конкурент из ИК №12 - песню «Новогодняя!». Из лучших выступлений смонтировали концертную программу. Ее покажут на праздниках в колонии.

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