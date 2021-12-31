Новосибирский осужденный спел хит Губина «Зима-холода» и победил в конкурсе

Posted 31 декабря 2021, 07:17
Published 31 декабря 2021, 07:17
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Новосибирские заключенные продолжают удивлять своими талантами. Об успехах подопечных повествует пресс-служба ГУФСИН.
Сообщается, что конкурс на лучшее исполнение новогодних песен прошел в исправительных учреждениях Новосибирской области. На сцену вышли 27 осужденных из десяти колоний.
Первое место разделили два участника. Осужденный из ИК №14 спел хит Андрея Губина «Зима-холода», а его конкурент из ИК №12 - песню «Новогодняя!». Из лучших выступлений смонтировали концертную программу. Ее покажут на праздниках в колонии.