После Нового года новосибирцы увидят звездопад Квадрантиды

Posted 31 декабря 2021, 09:35
Published 31 декабря 2021, 09:35
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
28 декабря начался большой звездопад Квадрантиды. Пик звездопада придется на ночь с 3 на 4 января.
Астрономы говорят, что в пиковый период ожидается 120 метеоров в час. В Новосибирске метеорный поток можно наблюдать до 12 января.
Увидеть падающие звёзды можно в районе созвездий Геркулеса и Дракона. Падающие метеоры видно невооруженным глазом, но лучше наблюдать явление за городом.