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Posted 31 декабря 2021, 09:35

Published 31 декабря 2021, 09:35

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

После Нового года новосибирцы увидят звездопад Квадрантиды

После Нового года новосибирцы увидят звездопад Квадрантиды

31 декабря 2021, 09:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Астрономы говорят, что в пиковый период ожидается 120 метеоров в час.

28 декабря начался большой звездопад Квадрантиды. Пик звездопада придется на ночь с 3 на 4 января.

Астрономы говорят, что в пиковый период ожидается 120 метеоров в час. В Новосибирске метеорный поток можно наблюдать до 12 января.

Увидеть падающие звёзды можно в районе созвездий Геркулеса и Дракона. Падающие метеоры видно невооруженным глазом, но лучше наблюдать явление за городом.

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