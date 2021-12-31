Прокуратура Новосибирска проверит УК после жалобы матери-одиночки на отопление

Posted 31 декабря 2021, 08:32
Published 31 декабря 2021, 08:32
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту холода в квартире матери-одиночки. Семья живет в квартире на улице Телевизионная, 11.
Женщина пожаловалась, что ее детям приходится спать в одежде из-за холода в квартире. Из-за этого малыши постоянно болеют.
Такая ситуация длится с октября. Половина батарей в доме не работает. А инспекция ЖКХ не выявляет никаких нарушений.
Надзорное ведомство проверит управляющую компанию на предмет исполнения жилищного законодательства в сфере ЖКХ. Также дадут оценку деятельности должностных лиц.