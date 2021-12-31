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Posted 31 декабря 2021, 08:32

Published 31 декабря 2021, 08:32

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Прокуратура Новосибирска проверит УК после жалобы матери-одиночки на отопление

Прокуратура Новосибирска проверит УК после жалобы матери-одиночки на отопление

31 декабря 2021, 08:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Половина батарей в доме не работает.

Прокуратура Новосибирска начала проверку по факту холода в квартире матери-одиночки. Семья живет в квартире на улице Телевизионная, 11.

Женщина пожаловалась, что ее детям приходится спать в одежде из-за холода в квартире. Из-за этого малыши постоянно болеют.

Такая ситуация длится с октября. Половина батарей в доме не работает. А инспекция ЖКХ не выявляет никаких нарушений.

Надзорное ведомство проверит управляющую компанию на предмет исполнения жилищного законодательства в сфере ЖКХ. Также дадут оценку деятельности должностных лиц.

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