В новогодние выходные в Новосибирск придёт оттепель

Posted 31 декабря 2021, 14:59
Published 31 декабря 2021, 14:59
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
В праздничную неделю с 1 по 9 января в Новосибирске потеплеет. Об этом говорят данные популярных погодных Интернет-сервисов.
«Яндекс.Погода» прогнозирует, что самым холодным днем станет 1 января. Столбик термометра температура до -16 градусов. А 4 января днем потеплеет до -3 градусов. Будет идти снег.
«Фобос» обещает, что в праздники потеплеет до нуля градусов. Такая температура ожидается 8 января. В остальные дни температура не опустится ниже -14.
«Гисметео» дает совершенно противоположный прогноз. Сервис обещает в ночь на 8 января похолодание до -26 градусов. Зато в среду днем будет -1 градус. Снегопады также возможны.