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Posted 31 декабря 2021, 14:59

Published 31 декабря 2021, 14:59

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В новогодние выходные в Новосибирск придёт оттепель

В новогодние выходные в Новосибирск придёт оттепель

31 декабря 2021, 14:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Возможны снегопады.

В праздничную неделю с 1 по 9 января в Новосибирске потеплеет. Об этом говорят данные популярных погодных Интернет-сервисов.

«Яндекс.Погода» прогнозирует, что самым холодным днем станет 1 января. Столбик термометра температура до -16 градусов. А 4 января днем потеплеет до -3 градусов. Будет идти снег.

«Фобос» обещает, что в праздники потеплеет до нуля градусов. Такая температура ожидается 8 января. В остальные дни температура не опустится ниже -14.

«Гисметео» дает совершенно противоположный прогноз. Сервис обещает в ночь на 8 января похолодание до -26 градусов. Зато в среду днем будет -1 градус. Снегопады также возможны.

#Общество
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