В Новосибирской области в новогодние праздники будут ловить пьяных водителей

Posted 31 декабря 2021, 09:12
Published 31 декабря 2021, 09:12
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
В Новосибирской области полицейские усилят меры по борьбе с нетрезвыми автолюбителями. Об этом предупредили в ГИБДД по НСО. Рейды начнутся 31 декабря и продлятся до 3 января.
Инспекторы будут ловить пьяных автомобилистов в усиленном режиме. Экипажи ДПС постараются пресечь грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к серьезным авариям. Водителей ждут массовые проверки на дорогах.
За пьяную езду грозит штраф 30 тысяч рублей. Нетрезвого водителя лишат прав до 3 лет. Также можно получить два года ограничения свободы.