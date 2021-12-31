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Posted 31 декабря 2021, 09:12

Published 31 декабря 2021, 09:12

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В Новосибирской области в новогодние праздники будут ловить пьяных водителей

В Новосибирской области в новогодние праздники будут ловить пьяных водителей

31 декабря 2021, 09:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Водителей ждут массовые проверки на дорогах.

В Новосибирской области полицейские усилят меры по борьбе с нетрезвыми автолюбителями. Об этом предупредили в ГИБДД по НСО. Рейды начнутся 31 декабря и продлятся до 3 января.

Инспекторы будут ловить пьяных автомобилистов в усиленном режиме. Экипажи ДПС постараются пресечь грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к серьезным авариям. Водителей ждут массовые проверки на дорогах.

За пьяную езду грозит штраф 30 тысяч рублей. Нетрезвого водителя лишат прав до 3 лет. Также можно получить два года ограничения свободы.

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#Общество
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