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Posted 1 января 2022, 08:35

Published 1 января 2022, 08:35

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

13 пациентов умерли от COVID-19 в первый день 2022 года в Новосибирске

13 пациентов умерли от COVID-19 в первый день 2022 года в Новосибирске

1 января 2022, 08:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всего в регионе жертвами коронавируса стали 4 244 человека.

Еще 322 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 1 января. Всего зарегистрировано уже 94 985 случаев коронавируса, в том числе у 10 884 детей.

Выздоровел 381 пациент. Всего с начала пандемии болезнь победили 65 117 человек.

Скончались еще тринадцать пациентов. Умерли мужчины в возрасте 46, 51, 55, 61, 63, 66 и 87 лет и женщины в возрасте 50, 66, 70, 73, 77 и 83 лет. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 4 244 человека.

В ковидных госпиталях Новый год встретили 2 502 пациента, в том числе 35 детей. У всех госпитализированных коронавирус или подозрение на него. В реанимации борются за жизнь 302 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента.

В Новосибирской области проведено уже 3 322 059 тестов на коронавирус. За минувшие сутки ОРВИ заболели 2 510 новосибирцев.

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