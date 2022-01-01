13 пациентов умерли от COVID-19 в первый день 2022 года в Новосибирске

Posted 1 января 2022, 08:35
Published 1 января 2022, 08:35
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Еще 322 человека заболели COVID-19 в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 1 января. Всего зарегистрировано уже 94 985 случаев коронавируса, в том числе у 10 884 детей.
Выздоровел 381 пациент. Всего с начала пандемии болезнь победили 65 117 человек.
Скончались еще тринадцать пациентов. Умерли мужчины в возрасте 46, 51, 55, 61, 63, 66 и 87 лет и женщины в возрасте 50, 66, 70, 73, 77 и 83 лет. Всего в регионе жертвами коронавируса стали 4 244 человека.
В ковидных госпиталях Новый год встретили 2 502 пациента, в том числе 35 детей. У всех госпитализированных коронавирус или подозрение на него. В реанимации борются за жизнь 302 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента.
В Новосибирской области проведено уже 3 322 059 тестов на коронавирус. За минувшие сутки ОРВИ заболели 2 510 новосибирцев.