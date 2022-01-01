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Posted 1 января 2022, 09:13

Published 1 января 2022, 09:13

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В Новосибирске перед Новым годом сын избил 77-летнего отца

В Новосибирске перед Новым годом сын избил 77-летнего отца

1 января 2022, 09:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пенсионер пытался выгородить сына.

Сын избил пожилого отца в Новосибирске. Случилось это 27 декабря, сообщает КП-Новосибирск.

Пенсионера госпитализировали. Новый год пожилой мужчина встретил в больнице. У него сломаны ребра и повреждены легкие.

Пенсионер пытался выгородить сына. Он рассказал медикам, что его избил на улице неизвестный. Однако полицейским удалось установить, что это сделал 33-летний отпрыск.

Мужчина задержан. Ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за торговлю наркотиками.

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#Происшествия#Новости
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