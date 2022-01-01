В Новосибирске перед Новым годом сын избил 77-летнего отца

Posted 1 января 2022, 09:13
Published 1 января 2022, 09:13
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Сын избил пожилого отца в Новосибирске. Случилось это 27 декабря, сообщает КП-Новосибирск.
Пенсионера госпитализировали. Новый год пожилой мужчина встретил в больнице. У него сломаны ребра и повреждены легкие.
Пенсионер пытался выгородить сына. Он рассказал медикам, что его избил на улице неизвестный. Однако полицейским удалось установить, что это сделал 33-летний отпрыск.
Мужчина задержан. Ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за торговлю наркотиками.