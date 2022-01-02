Две пенсионерки в возрасте старше 80 лет покончили с собой в Новосибирской области

Posted 2 января 2022, 11:59
Published 2 января 2022, 11:59
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Две пенсионерки, которым было более 80 лет, покончили с собой в Новосибирской области. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В Маслянинском районе тело 88-летней женщины нашли в палате больницы, где она лежала, чтобы оформить документы в дом престарелых. В ходе проверки выяснилось, что пенсионерка совершила самоубийство.
Еще одна пенсионерка, которой было 83 года, покончила с собой в Железнодорожном районе Новосибирска. Тело женщины, страдавшей от онкологии, нашли в ее квартире 30 декабря. Ранее суицидальных наклонностей женщина не проявляла.