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Posted 2 января 2022, 11:59

Published 2 января 2022, 11:59

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Две пенсионерки в возрасте старше 80 лет покончили с собой в Новосибирской области

2 января 2022, 11:59
Одна из них страдала от онкологии и находилась дома, а вторая лежала в больнице.

Две пенсионерки, которым было более 80 лет, покончили с собой в Новосибирской области. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Маслянинском районе тело 88-летней женщины нашли в палате больницы, где она лежала, чтобы оформить документы в дом престарелых. В ходе проверки выяснилось, что пенсионерка совершила самоубийство.

Еще одна пенсионерка, которой было 83 года, покончила с собой в Железнодорожном районе Новосибирска. Тело женщины, страдавшей от онкологии, нашли в ее квартире 30 декабря. Ранее суицидальных наклонностей женщина не проявляла.

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#Происшествия#Новости
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