В Новосибирске возобновили работу пункты вакцинации против коронавируса

Posted 2 января 2022, 10:13
Published 2 января 2022, 10:13
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
В Новосибирской области возобновили работу пункты вакцинации против коронавируса. Он сделали перерыв на Новый год.
Пункты работают в поликлиниках с 9 утра до трех часов дня. Открылись они и в торговых центрах, где каждый работает по своему графику.
По состоянию на 30 декабря, первым компонентом в Новосибирской области укололись 1 478 922 человек. Завершили курс вакцинации против коронавируса 1 390 799 новосибирцев.