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Posted 2 января 2022, 10:13

Published 2 января 2022, 10:13

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В Новосибирске возобновили работу пункты вакцинации против коронавируса

2 января 2022, 10:13
Они сделали перерыв на Новый год.

В Новосибирской области возобновили работу пункты вакцинации против коронавируса. Он сделали перерыв на Новый год.

Пункты работают в поликлиниках с 9 утра до трех часов дня. Открылись они и в торговых центрах, где каждый работает по своему графику.

По состоянию на 30 декабря, первым компонентом в Новосибирской области укололись 1 478 922 человек. Завершили курс вакцинации против коронавируса 1 390 799 новосибирцев.

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