В Новосибирске ночью женщина воткнула нож в своего сожителя

Posted 3 января 2022, 10:31
Published 3 января 2022, 10:31
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Сегодня, 3 января, около половины первого ночи, в новосибирскую больницу привезли 40-летнего жителя села Красный камешок, у которого диагностировали ножевое ранение. Медики тут же позвонили в полицию.
Сотрудники МВД за несколько часов установили и задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда пострадавшему. Ей оказалась 43-летняя сожительница мужчины с ножевым ранением.
По версии полиции, женщина ударила мужчину в грудь ножом во время распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело.