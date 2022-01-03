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Posted 3 января 2022, 10:31

Published 3 января 2022, 10:31

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В Новосибирске ночью женщина воткнула нож в своего сожителя

3 января 2022, 10:31
Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 3 января, около половины первого ночи, в новосибирскую больницу привезли 40-летнего жителя села Красный камешок, у которого диагностировали ножевое ранение. Медики тут же позвонили в полицию.

Сотрудники МВД за несколько часов установили и задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда пострадавшему. Ей оказалась 43-летняя сожительница мужчины с ножевым ранением.

По версии полиции, женщина ударила мужчину в грудь ножом во время распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Новости
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