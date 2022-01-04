На чистку дорог Новосибирской области в снегопад могут выпустить 1100 единиц техники

Для водителей оборудовали 36 мобильных пунктов обогрева. В этих машинах людей ждет теплая одежда, провода для подзарядки аккумуляторов, тросы и инструменты. Тех, кому требуется помощь, могут отвезти до ближайшего участка дорожных служб. В экстренной ситуации автомобиль эвакуируют в теплый бокс, а если он мешает дорожному движению, то переместят до ближайшего перекрестка.