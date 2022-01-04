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Posted 4 января 2022, 11:45

Published 4 января 2022, 11:45

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

На чистку дорог Новосибирской области в снегопад могут выпустить 1100 единиц техники

4 января 2022, 11:45
В регионе создано 36 пунктов обогрева для водителей, где для них готовы теплые вещи и необходимые инструменты.

Дороги Новосибирской области в настоящее время чистят от снега около 450 единиц техники. Об этом сегодня, 4 января, редакции Atas.info сообщили в региональном правительстве. Чиновники рассказали, что работу одного из подрядчиков проверил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, который выехал на трассу «Новосибирск – Колывань – Томск».

Чиновники уточнили, что в снегопад на дороги региона могут выйти до 1100 единиц снегоуборочной техники. Спецтранспорт дежурит в районе затяжных подъемов и спусков, опасных поворотов и на иных опасных участках дорог. Чтобы не допустить снежных заносов и переметов на трассах сделали снегозадерживающие траншеи и заборы, длина которых превышает 12,7 километра.

Для водителей оборудовали 36 мобильных пунктов обогрева. В этих машинах людей ждет теплая одежда, провода для подзарядки аккумуляторов, тросы и инструменты. Тех, кому требуется помощь, могут отвезти до ближайшего участка дорожных служб. В экстренной ситуации автомобиль эвакуируют в теплый бокс, а если он мешает дорожному движению, то переместят до ближайшего перекрестка.

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