Новосибирские девушки зарабатывают на премиум-жилье интимными снимками в интернете

Что касается продажи интимных фотографий и видео, то речь идет о торговле ими подписчикам. Одна из девушек рассказала, что уже несколько лет зарабатывает только этим. По словам модели, денег хватает не только на одежду и еду, но и на аренду жилья премиум-класса. Новые фотографии она выкладывает раз в неделю. Но здесь тоже есть большая конкуренция со стороны известных порноактрис и иных знаменых моделей. И везет далеко не всем. Одна из девушек рассказала, что иногда за два месяца удается получить только 250 долларов, хотя ежедневно приходится фотографироваться и продвигать эти снимки.