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Posted 4 января 2022, 15:00

Published 4 января 2022, 15:00

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Новосибирские девушки зарабатывают на премиум-жилье интимными снимками в интернете

4 января 2022, 15:00
Но большие деньги приходят далеко не всем. Конкуренция среди моделей очень высока.

Новосибирские девушки рассказали, как и сколько они зарабатывают, продавая в интернете свои интимные снимки. Своими секретами они поделились с журналистами издания VN.ru.

Одним из популярных сервисов 18+ является OnlyFans. На нем многие участницы регистрируются не от хорошей жизни, а в надежде заработать на еду, одежду и крышу над головой. Кто-то считает это отчаянным поступком, особенно если речь идет о вебккам-развлечениях. Позируя в интимном виде перед зрителями, сибирячки пытаются привлечь их внимание, чтобы получить побольше денег. Но здесь приходится бороться за каждого клиента из-за высокой конкуренции, поэтому они не склонны называть это легкой работой.

Что касается продажи интимных фотографий и видео, то речь идет о торговле ими подписчикам. Одна из девушек рассказала, что уже несколько лет зарабатывает только этим. По словам модели, денег хватает не только на одежду и еду, но и на аренду жилья премиум-класса. Новые фотографии она выкладывает раз в неделю. Но здесь тоже есть большая конкуренция со стороны известных порноактрис и иных знаменых моделей. И везет далеко не всем. Одна из девушек рассказала, что иногда за два месяца удается получить только 250 долларов, хотя ежедневно приходится фотографироваться и продвигать эти снимки.

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#Общество
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