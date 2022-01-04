Новосибирские девушки зарабатывают на премиум-жилье интимными снимками в интернете

Posted 4 января 2022, 15:00
Published 4 января 2022, 15:00
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Новосибирские девушки рассказали, как и сколько они зарабатывают, продавая в интернете свои интимные снимки. Своими секретами они поделились с журналистами издания VN.ru.
Одним из популярных сервисов 18+ является OnlyFans. На нем многие участницы регистрируются не от хорошей жизни, а в надежде заработать на еду, одежду и крышу над головой. Кто-то считает это отчаянным поступком, особенно если речь идет о вебккам-развлечениях. Позируя в интимном виде перед зрителями, сибирячки пытаются привлечь их внимание, чтобы получить побольше денег. Но здесь приходится бороться за каждого клиента из-за высокой конкуренции, поэтому они не склонны называть это легкой работой.
Что касается продажи интимных фотографий и видео, то речь идет о торговле ими подписчикам. Одна из девушек рассказала, что уже несколько лет зарабатывает только этим. По словам модели, денег хватает не только на одежду и еду, но и на аренду жилья премиум-класса. Новые фотографии она выкладывает раз в неделю. Но здесь тоже есть большая конкуренция со стороны известных порноактрис и иных знаменых моделей. И везет далеко не всем. Одна из девушек рассказала, что иногда за два месяца удается получить только 250 долларов, хотя ежедневно приходится фотографироваться и продвигать эти снимки.