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Posted 5 января 2022, 09:13

Published 5 января 2022, 09:13

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

307 новосибирцев избавились от коронавируса за прошедшие сутки

5 января 2022, 09:13
Заболел ковидом еще 291 человек.

В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавируса избавились 307 человек. В то же время ковидом заболел 291 новосибирец, сообщает 5 января оперативный штаб. Всего в регионе зарегистрировано 96 154 случая коронавируса, в том числе у 11 018 детей. К настоящему моменту 66 398 пациентов уже выздоровели.

Умерли еще пятнадцать жителей Новосибирской области. Это мужчины, которым было 47 лет, 55 лет, 59 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 80 лет, 81 год, 82 года, и женщины в возрасте 61 год, 75 лет, 82 года, 82 года, 86 лет, 97 лет. Всего в регионе, по официальным данным, ковид унес жизни 4 296 человек.

В больницах области из-за коронавируса находятся 2 670 пациентов, в том числе 32 ребенка. В реанимацию попал 301 человек, из которых 45 лежат на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии в Новосибирской области сделали 3 335 409 тестов на коронавирус.

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