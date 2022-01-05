307 новосибирцев избавились от коронавируса за прошедшие сутки

Умерли еще пятнадцать жителей Новосибирской области. Это мужчины, которым было 47 лет, 55 лет, 59 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 80 лет, 81 год, 82 года, и женщины в возрасте 61 год, 75 лет, 82 года, 82 года, 86 лет, 97 лет. Всего в регионе, по официальным данным, ковид унес жизни 4 296 человек.