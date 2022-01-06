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Posted 6 января 2022, 07:52

Published 6 января 2022, 07:52

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Новосибирский автовокзал отменил еще несколько рейсов в города Казахстана

6 января 2022, 07:52
В соседней стране враждующая обстановка.

Новосибирский автовокзал отменил еще несколько рейсов в города Казахстана. Ранее сообщалось, что рейсы временно отменили в город Усть-Каменогорск.

Сейчас же в список добавили еще два города: Павлодар и Караганда. Автобусные рейсы приостановили по решению перевозчика, пишет АиФ-Новосибирск.

Напомним, в Казахстане со 2 января идут протесты митингующих людей из-за роста цен на газ. Изначально население бунтовало мирно, однако сейчас обстановка накаляется с каждым разом. Правительство страны уже ушло в отставку. Люди захватывают административные здания и даже резиденцию президента в Алма-Ате.

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#Транспорт#Новости
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