Новосибирский автовокзал отменил еще несколько рейсов в города Казахстана

Напомним, в Казахстане со 2 января идут протесты митингующих людей из-за роста цен на газ. Изначально население бунтовало мирно, однако сейчас обстановка накаляется с каждым разом. Правительство страны уже ушло в отставку. Люди захватывают административные здания и даже резиденцию президента в Алма-Ате.