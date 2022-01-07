Posted 7 января 2022, 09:58
Published 7 января 2022, 09:58
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Новосибирцы пожаловались на большое количество детей в комплексе Мира Термы. Об этом люди написали в социальных сетях.
Как рассказали посетители заведения, пятница всегда была взрослым днем. Однако придя сегодня отдохнуть, люди увидели совсем не благоприятную картину: много шумных детей, которые не дают по-настоящему расслабиться.
Также жители города написали, что понимают родителей. Детей на новогодних каникулах вести больше некуда, ведь все закрыто. Однако новосибирцы не понимают одного:
«О какой борьбе с коронавирусом мы говорим, если в одних местах закрываем, а в других собираем очереди и толпы?! Это ж надо было такое придумать на новогодние праздники!», — высказался читатель редакции Сиб.фм.
Кроме комплекса Мира Термы большое количество людей замечали ранее в аквапарке. На входе собираются огромные очереди. Внутри много, как и детей, так и взрослых. Многие в комментариях шутят, что по-настоящему отдохнуть так никому и не удалось. А другие пользователи отметили, что в зонах отдыха собрался «детский сад».