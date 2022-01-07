Новосибирцы пожаловались на большое количество детей в комплексе Мира Термы

Кроме комплекса Мира Термы большое количество людей замечали ранее в аквапарке. На входе собираются огромные очереди. Внутри много, как и детей, так и взрослых. Многие в комментариях шутят, что по-настоящему отдохнуть так никому и не удалось. А другие пользователи отметили, что в зонах отдыха собрался «детский сад».