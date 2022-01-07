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Posted 7 января 2022, 09:58

Published 7 января 2022, 09:58

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Новосибирцы пожаловались на большое количество детей в комплексе Мира Термы

7 января 2022, 09:58
Большое скопление людей замечают в аквапарке, ТЦ, фудкортах и даже на колесе обозрения.

Новосибирцы пожаловались на большое количество детей в комплексе Мира Термы. Об этом люди написали в социальных сетях.

Как рассказали посетители заведения, пятница всегда была взрослым днем. Однако придя сегодня отдохнуть, люди увидели совсем не благоприятную картину: много шумных детей, которые не дают по-настоящему расслабиться.

Также жители города написали, что понимают родителей. Детей на новогодних каникулах вести больше некуда, ведь все закрыто. Однако новосибирцы не понимают одного:

«О какой борьбе с коронавирусом мы говорим, если в одних местах закрываем, а в других собираем очереди и толпы?! Это ж надо было такое придумать на новогодние праздники!», — высказался читатель редакции Сиб.фм.

Кроме комплекса Мира Термы большое количество людей замечали ранее в аквапарке. На входе собираются огромные очереди. Внутри много, как и детей, так и взрослых. Многие в комментариях шутят, что по-настоящему отдохнуть так никому и не удалось. А другие пользователи отметили, что в зонах отдыха собрался «детский сад».

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