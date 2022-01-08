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Posted 8 января 2022, 01:59

Published 8 января 2022, 01:59

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Москва направила еще 1,6 млрд рублей на строительство ЛДС в Новосибирске

8 января 2022, 01:59
Строительство проходит в новогодние праздники.

Федеральный центр направит в Новосибирск 1,6 миллиарда рублей на строительство ледовой арены к МЧМ-2023.

Постановление о финансировании подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Новый ЛДС начали строить в 2019 году и уже влили туда более 4,3 млрд рублей. Такие траты связаны с тем, что спортивный объект станет в 2023 году площадкой для проведения международных соревнований по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.

По сообщению чиновников, стройка затянулась, отмечено несоблюдение графика работ. Чтобы сократить отставании, на праздники работы не останавливались.

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