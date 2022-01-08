Москва направила еще 1,6 млрд рублей на строительство ЛДС в Новосибирске

Новый ЛДС начали строить в 2019 году и уже влили туда более 4,3 млрд рублей. Такие траты связаны с тем, что спортивный объект станет в 2023 году площадкой для проведения международных соревнований по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.