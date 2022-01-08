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Posted 8 января 2022, 07:41

Published 8 января 2022, 07:41

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Прокуратура проверит работу СГК после порыва на улице Чаплыгина в Новосибирске

8 января 2022, 07:41
Большая часть домов подключена к отоплению.

Прокуратура намерена выяснить причины крупной аварии на теплосети на улице Чаплыгина в Новосибирске.

Масштабы ЧП оказались впечатляющими. В результате порыва 7 января обрушилась проезжая часть, кипяток залил подвалы многоэтажек, и 117 домов остались без тепла и горячей воды.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о теплоснабжении, а также оценит работу СГК, которая контролирует работу теплосетей.

Напомним, что коммунальщики обещали полностью вернуть тепло 8 января. СГК уже сообщила о подключении домов.

#Происшествия#Новости
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