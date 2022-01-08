Прокуратура проверит работу СГК после порыва на улице Чаплыгина в Новосибирске

Posted 8 января 2022, 07:41
Published 8 января 2022, 07:41
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Прокуратура намерена выяснить причины крупной аварии на теплосети на улице Чаплыгина в Новосибирске.
Масштабы ЧП оказались впечатляющими. В результате порыва 7 января обрушилась проезжая часть, кипяток залил подвалы многоэтажек, и 117 домов остались без тепла и горячей воды.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о теплоснабжении, а также оценит работу СГК, которая контролирует работу теплосетей.
Напомним, что коммунальщики обещали полностью вернуть тепло 8 января. СГК уже сообщила о подключении домов.