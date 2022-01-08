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Posted 8 января 2022, 03:17

Published 8 января 2022, 03:17

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

В Новосибирске количество оставшихся без тепла домов выросло до 117

8 января 2022, 03:17
Устранить повреждение обещали 8 января.

Наутро, 8 января, стало известно, что отопление отключили уже в 117 домах Новосибирска из-за аварии на Чаплыгина.

Как сообщает портал «Мой Новосибирск», ни горячей воды, ни тепла нет в домах на улице Щетинкина, Трудовая, Орджоникидзе, Семьи Шамшиных, Ядринцевская, Военная и т.д.

7 января вечером на улице Чаплыгина из-за порыва на теплотрассе произошло обрушение дороги, а также затопление улицы и подвалов близлежащих домов. В СГК заявили, что в зоне отключения находятся 58 домов. Теплотрасса на данном участке очень старая.

#Город
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