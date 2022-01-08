В Новосибирске количество оставшихся без тепла домов выросло до 117

7 января вечером на улице Чаплыгина из-за порыва на теплотрассе произошло обрушение дороги, а также затопление улицы и подвалов близлежащих домов. В СГК заявили, что в зоне отключения находятся 58 домов. Теплотрасса на данном участке очень старая.