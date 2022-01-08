В Новосибирске количество оставшихся без тепла домов выросло до 117

Posted 8 января 2022, 03:17
Published 8 января 2022, 03:17
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Наутро, 8 января, стало известно, что отопление отключили уже в 117 домах Новосибирска из-за аварии на Чаплыгина.
Как сообщает портал «Мой Новосибирск», ни горячей воды, ни тепла нет в домах на улице Щетинкина, Трудовая, Орджоникидзе, Семьи Шамшиных, Ядринцевская, Военная и т.д.
7 января вечером на улице Чаплыгина из-за порыва на теплотрассе произошло обрушение дороги, а также затопление улицы и подвалов близлежащих домов. В СГК заявили, что в зоне отключения находятся 58 домов. Теплотрасса на данном участке очень старая.